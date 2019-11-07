الإنسان عندما يموت لماذا تظل العينان مفتوحتين؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان عندما يموت تظل العينان مفتوحتين لأن الروح عندما تخرج يتبعها البصر فتظل العين شاخصة.



وأضاف أمين الفتوى: جاءت السنة بإغماض العينين ونغلق العينين والفم حتى لا يقبح منظر الميت، ولا يكون مخيفا، لذلك يستحب إغماض العينين وشد اللحية"، مشيرا إلى أن أعضاء البدن تكون في حالة برود وقبل أن تتيبس نغلق الفم، وتعقب بخيط من فوق رأسه حتى الفم، ما يسهل حالة التغسيل حتى لا تدخل ماءً إلى المعدة التي تكون في ارتخاء فتلوث الكفن.



وتابع: "معنى كلمة يستحب يعني ألا يحرم، وهناك من ينسى ذلك من هول الموقف وينشغل بمصيبته وبالبكاء وبشدة الموقف أو نحو ذلك".



وتلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، حول "هل الميت لما حد يزعل عليه أو يفتكره ويبكي عليه بيعرف؟.



وقال "عبد السميع"، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إن بعض الناس يعتقدون أن المتوفى يعرف عنهم كل أخبارهم وهذا غير صحيح، ولكن عندما ينتقل شخص آخر إلى الرفيق الأعلى، فيسأله المتوفى الذي قبله "كيف حال فلان"، فيخبره المتوفى مؤخرًا عن المعلومات، ومن هنا يجمع أهلنا ممن انتقلوا إلى الرفيق الأعلى المعلومات عن الناس على قيد الحياة.



وأضاف أن النصوص التي وردت في السنة النبوية لا تدل على شعور المتوفى بمن يحزن عليه، ولكن حينما يذهب الشخص في المقابر ويُلقي السلام علي الميت يرد عليه الميت "وعليك السلام"، كما أن قراءة القرآن والدعاء تصل ثوابها إلى المتوفى.



قالت دار الإفتاء: إن مدة الحداد على الميت لأفراد أسرة المتوفى يكون ثلاثة أيام بلياليها من يوم الوفاة.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها على «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «ما مدة الحداد لأفراد أسرة الميت؟»، أن الإحداد الشرعي، وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا.



وتابعت: إن امرأة الميت تحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.