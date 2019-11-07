اخبار الفن.. أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. محيي إسماعيل يقاضي هؤلاء

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور
تواصل الفنانة انغام، إحياء حفلها الغنائي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٨ وسط حضور كامل العدد.
إنجى المقدم فى إطلالة جديدة.. ومنى زكى : أحمد حلمى لا يمنحنى هذه الرفاهية
نشرت الفنانة إنجي المقدم عبر حسابها الخاص على إنستجرام ، صورة وبجوارها عدد كبير من حقائب السفر.
وعلقت على الصورة ساخرة: "تذكر دائمًا أن تسافر خفيفًا".
وردت الفنانة منى زكي عليها قائلة: "زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية، لا أحمل سوى حقيبة واحدة إذا كنت على سفر معه".
بسبب وصوله لـ التريند | محيي إسماعيل: سأقاضى هؤلاء
شر الفنان محيي إسماعيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، فيديو يحذر فيه من استغلال البعض لصورته على بعض الفيديوهات.
إذ بدأ حديثه قائلًا "الجمهور الحبيب العزيز على نفسي، في كلمة دايما بحب اقولها قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو، بشكركم أوي إنكم وصلتوني للتريند".
ريم البارودى تكشف عن رأيها فى خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب
كشفت الفنانة ريم البارودى خلال لقاء مع موقع الإمارات نيوز عن رأيها فى الأزمة التى حدثت بين طليقها الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب .
أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور
تواصل الفنانة انغام، إحياء حفلها الغنائي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٨ وسط حضور كامل العدد.
إنجى المقدم فى إطلالة جديدة.. ومنى زكى : أحمد حلمى لا يمنحنى هذه الرفاهية
نشرت الفنانة إنجي المقدم عبر حسابها الخاص على إنستجرام ، صورة وبجوارها عدد كبير من حقائب السفر.
وعلقت على الصورة ساخرة: "تذكر دائمًا أن تسافر خفيفًا".
وردت الفنانة منى زكي عليها قائلة: "زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية، لا أحمل سوى حقيبة واحدة إذا كنت على سفر معه".
بسبب وصوله لـ التريند | محيي إسماعيل: سأقاضى هؤلاء
شر الفنان محيي إسماعيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " ، فيديو يحذر فيه من استغلال البعض لصورته على بعض الفيديوهات.
إذ بدأ حديثه قائلًا "الجمهور الحبيب العزيز على نفسي، في كلمة دايما بحب اقولها قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو، بشكركم أوي إنكم وصلتوني للتريند".
ريم البارودى تكشف عن رأيها فى خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب
كشفت الفنانة ريم البارودى خلال لقاء مع موقع الإمارات نيوز عن رأيها فى الأزمة التى حدثت بين طليقها الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب .