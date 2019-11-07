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أخبار العالم

قسد: استأنفنا عملنا مع التحالف الدولي ضد داعش

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، أمس الأربعاء، إن قواته استأنفت برنامج عملها المشترك مع التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

وأضاف عبدي في تغريدة على "تويتر": "نتيجة لسلسلة اجتماعات مع قيادات قوات التحالف الدولي، تستأنف قوات سوريا الديمقراطية برنامج عملها المشترك مع التحالف لمكافحة "داعش" وتأمين البنى التحتية لمناطق شمال شرق سوريا"، مشيرا إلى أن ذلك تم "وفقا للمرحلة الراهنة والمستجدات الجديدة على الأرض".

وكانت "قوات سوريا الديموقراطية" قد نفت خبر إصابة مظلوم عبدي، مؤكدة أنه يمارس عمله بشكل طبيعي.

وصرح مسؤول المركز الإعلامي في "قسد"، مصطفى بالي، بأن "خبر إصابة مظلوم عبدي غير صحيح بأي شكل من الأشكال".
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