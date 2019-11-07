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أخبار العالم

هل تحسم MI6 الانتخابات البريطانية؟.. مخاوف استخباراتية ونووية تهدد زعيم حزب العمال

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن وجود مخاوف استخباراتية بشأن تولي "جيريمي كوربين"، زعيم حزب العمال الأغلبية في الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 ديسمبر، ما يعني توليه رئاسة وزراء بريطانيا.

وقالت الصحيفة، إن هناك مخاوف استخباراتية بشأن احتمالية فوز "كوربين"، بالأغلبية وقدومه رئيسًا للوزراء، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في تجميد عضوية في تحالف التجسس "ذي العيون الخمسة"، في حال قدومه.

وأضافت أن المخاوف تصاعدت في وايت هول من أن تدفق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا قد يتوقف بسبب عدم الثقة في زعيم حزب العمال.

وأوضحت أن كوربين يتهم بتقويض رادع "ترايدنت" النووي، الذي يدعمه حزب العمال اسما، لكنه يعترف الإقرار بأنه لن يستخدم أبدا.

كما أن هناك أيضًا ادعاءات بأن أقرب مساعدي كوربين يمكن منعهم من رؤية مواد سرية في داوننج ستريت؛ بسبب الروابط مع روسيا واليسار الصعب.

وتجدر الإشارة إلى أن كوربين كان اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في الانتخابات لكي يفوز صديقه بوريس جونسون.

ودحضًا لادعاءات المخاطر الأمنية، قالت متحدثة باسم حزب العمل، "لقد قام جيريمي باستمرار بإجراء الدعوات الصحيحة لصالح أمن بريطانيا والسلام الدولي وستفعل كل ما هو ضروري وفعال للحفاظ على سلامة شعبنا".

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