دراسة تحذر: عدم وجود أشقاء لأطفالكم يعرضهم للسمنة

حذرت دراسة أجريت مؤخرا في جامعة أوكلاهوما، أن الأطفال الذين ليس لديهم أخوات أشقاء، هم أكثر عرضة لزيادة الوزن عند بلوغهم سن السابعة، حيث وجد الباحثون أن السمنة شائعة أكثر بسبع مرات بين الشباب الذين ليس لديهم أي أشقاء.





وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن زيادة الوزن بين الأطفال الذين ليس لديهم أشقاء، يرجع إلى أن الأسر التي لديها العديد من الأطفال تأكل أقل، حيث أنها تضطر إلى التخطيط لوجبات الطعام مقدمًا لإطعام المزيد من الأفواه.





وأكدت نتائج الدراسة، إلى أن هناك واحد من كل خمسة أطفال بريطانيين يعانون من زيادة الوزن عند بدء الدراسة الابتدائية ، مع ارتفاع هذا الرقم إلى واحد من كل ثلاثة عند بدء الدراسة في المرحلة الثانوية.





وفي الولايات المتحدة ، ما يقرب من ثلث الأطفال والمراهقين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع واحد من كل خمسة يعانون من السمنة المفرطة، وتقدر الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الأطفال أن نصف الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2020.





ويمكن لـ السمنة المفرطة أن تؤدي إلى عدد كبير من الحالات الصحية، والتي قد تكون قاتلة في وقت لاحق من الحياة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 والسرطان.





وفي الدراسة الجديدة ، درس باحثون عادات الأكل لدى 68 شابًا على مدار أسبوع واحد، حيث وجد الباحثون أنه من بين الأطفال المشاركين في الدراسة، كان 37 في المائة يعانون من السمنة المفرطة مقارنة بـ 5% بين الأطفال الذين لديهم الأشقاء.





وقال الدكتور تشيلسي كراشت ، أستاذ السمنة عند الأطفال والسلوك الصحي، أن الأطفال الذين ليس لديهم أشقاء كانت لديهم عادات سيئة عند تناول الطعام، مثل: مشاهدة التلفاز اثناء تناول الطعام، ولا يمارسون انشطة بدنية، بالإضافة إلى تناولهم الوجبات السريعة بكثرة.

وأضاف الدكتور كراشت، أنه يجب على اخصائي التغذية أن ينظروا في تأثير الأسرة والأشقاء على توفير التثقيف التغذوي المناسب، والمخصص لعائلات الأطفال الصغار.



