عاصي الحلاني يروج لحفله بمهرجان الموسيقى العربية

يروج المطرب عاصى الحلانى لحفله الجديد بمهرجان الموسيقى العربية الذى من المقرر أن يقام على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية ضمن فعاليات المهرجان، ومن المقرر أن يقدم حفله فى القاهرة غدًا.





وقال عاصى الحلانى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لقاء من العمر مع جمهور الإسكندرية الرائع انتظرونا يوم 11 / 11 على مسرح سيد درويش.. وإن شاء الله بتكون ليلة من أحلى الليالي مع جمهور الاسكندرية الغالي المحب".





وكان آخر ظهور للمطرب عاصى الحلانى فى الرياض عندما شارك فى موسم الرياض الذى أُقيم بالسعودية، وقدم هناك أحد حفلاته التى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.





وكان عاصى الحلانى تعرض لأزمة صحية شديدة نتيجة إصابته بعد سقوط من فوق الحصان وهو ما تسبب فى التزامه الفراش بعد أن فقد وعيه على أثر الإصابة.