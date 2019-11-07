ابطال اوروبا.. توتنهام يسحق النجم الأحمر برباعية نظيفة

اقترب توتنهام هوتسبر، من مرافقة بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان، من الصعود إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن دك شباك مضيفه النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة.





تقدم توتنهام بهدف نظيف حمل توقيع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 34 في لقطة غريبة ارتدت فيها الكرة من القائم في أول مرة من هاري كين، ثم تتهيأ للكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي سدد مجددا ليبعدها الدفاع من على خط المرمى، ثم مرة ثالثة لـ كين ولكن العارضة تقف له بالمرصاد هذه المرة، إلى أن تتهيأ الكرة أمام لو سيلسو الذي سدد هذه المرة في الشباك.





وفي الشوط الثاني، تصدر هيونج مين المشهد بعد أن تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في غضون 4 دقائق (ق57 و61)، حيث جاء الهدف الثاني بتمريرة بينية من ديلي آلي وصلت إلى اللاعب الكوري الجنوبي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة يسارية قوية استقرت داخل الشباك.





أما الهدف الثاني لسون والثالث لـ"السبيرز" فجاء إثر عرضية من اليسار من داني روز قابلها صاحب الـ27 عاما بلمسة مباشرة في الشباك.





وقبل النهاية بخمس دقائق جاء الدور على النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لوضع بصمته في اللقاء بالهدف الرابع بتسديدة متقنة من داخل المنطقة مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.





ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 7 نقاط ينفرد بها بوصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 5 نقاط خلف العملاق البافاري صاحب العلامة الكاملة.



