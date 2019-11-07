Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ابطال اوروبا.. توتنهام يسحق النجم الأحمر برباعية نظيفة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:43 ص
توتننهام
توتننهام
Advertisements
عمرو ابوبكر
اقترب توتنهام هوتسبر، من مرافقة بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان، من الصعود إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن دك شباك مضيفه النجم الأحمر الصربي برباعية نظيفة.

تقدم توتنهام بهدف نظيف حمل توقيع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في الدقيقة 34 في لقطة غريبة ارتدت فيها الكرة من القائم في أول مرة من هاري كين، ثم تتهيأ للكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي سدد مجددا ليبعدها الدفاع من على خط المرمى، ثم مرة ثالثة لـ كين ولكن العارضة تقف له بالمرصاد هذه المرة، إلى أن تتهيأ الكرة أمام لو سيلسو الذي سدد هذه المرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، تصدر هيونج مين المشهد بعد أن تكفل بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في غضون 4 دقائق (ق57 و61)، حيث جاء الهدف الثاني بتمريرة بينية من ديلي آلي وصلت إلى اللاعب الكوري الجنوبي داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة يسارية قوية استقرت داخل الشباك.

أما الهدف الثاني لسون والثالث لـ"السبيرز" فجاء إثر عرضية من اليسار من داني روز قابلها صاحب الـ27 عاما بلمسة مباشرة في الشباك.

وقبل النهاية بخمس دقائق جاء الدور على النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لوضع بصمته في اللقاء بالهدف الرابع بتسديدة متقنة من داخل المنطقة مرت على يمين الحارس لداخل الشباك.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 7 نقاط ينفرد بها بوصافة ترتيب المجموعة الثانية، بفارق 5 نقاط خلف العملاق البافاري صاحب العلامة الكاملة.

وتجمد رصيد الفريق الصربي عند 3 نقاط في المركز الثالث وقبل الأخير.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توتنهام يسحق النجم الأحمر بخماسية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

ترشيحاتنا

موسم الرياض.. سعد الصغير يقدم أغنية جديدة بمناسبة الصلح بين تركي آل شيخ والخطيب ..شاهد

دعاهم لتناول العشاء| ماذا قال مرتضى منصور لـ منتخب جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك؟

تراجع جديد.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رسميا .. إيقاف بن شرقي مهاجم الزمالك وتغريمه 50 ألف جنيه

تروي لـ صدى البلد| حكاية حفل طلاق شيريهان بعد شهر زواج

ماذا تفعل عند سماع اسم النبي أثناء الصلاة؟.. الإفتاء توضح ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل

بنتلي تكشف عن الجيل الجديد من فلاينج سبير بقوة محرك رهيبة.. صور

النصر يعزز وصافته للدوري السعودي بالفوز على الفيصلي بهدفين.. فيديو