صلاح محسن: منتخبنا لا يخشى أحدا فى كأس الأمم الأفريقية

رفع صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راية التحدي قبل انطلاق مشوار المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.





وقال صلاح محسن، عبر قناة "إم بي سي مصر"، "نركز بشكل كبير، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة، لا نخاف أحدا كل اللاعبين رجال، ونتطلع لإنجاز لم يتحقق من قبل".





واختتم مهاجم الأهلي "نحن في حالة كبيرة من التركيز سواء تواجد الجمهور أم لا".



