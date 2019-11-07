إصابة شقيقين بطعنات فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهما بكفرالزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بالغربية إصابة شقيقين بطعنات مختلفة إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مبلغ مالى وتم نقلهما إلي المستشفى الجامعي بطنطا لتلقي العلاج.





تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى، مدير مباحث المديرية، بوقوع مشاجرة بين شقيقين بشارع الشيخ صالح بدائرة مركز كفر الزيات.





كما باشرت القيادات الأمنية دورها برئاسة الرائد هادى سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتبين حدوث مشاجرة بين "محمد ف"، 48 سنة، مصابًا بجرح نافذ في البطن والفخذ، وشقيقه "محمود"، 39 عامًا، مصابًا بطعنه في الصدر؛ بسبب معاتبة الجاني لشقيقه لخلاف على مبلغ مالى ويقيمان في منزل واحد.





وأفادت التحريات الأمنية بأن الجاني عاتب شقيقه بسبب الخلاف على مبلغ مالى وتطور الأمر الى مشاجرة بينهما ما أدى إلى طعن الجاني شقيقه في بطنه بسلاح أبيض وقام الآخر بطعنه في الصدر.



