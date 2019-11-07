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ديني

حكم امتناع المرأة عن زوجها.. الإفتاء توضح ..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
حكم امتناع المرأة
حكم امتناع المرأة عن معاشرة زوجها
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عبدالله سليم
وقال وسام في فيديو بثته دار الإفتاء عبر يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا تورط في شرب الخمر؟ أن المرأة إذا رأت في امتناعها عن معاشرة الزوج، رادعًا عما يفعل، وسببًا في هدايته ورجوعه إلى صوابه، جاز لها ذلك، لافتًا إلى ضرورة أن تتحلى المرأة بالحكمة في موعظة زوجها وأن تنوي بذلك الإصلاح.

وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء عن حكم امتناع المرأة عن معاشرة زوجها بسبب شربه خمرا.. ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب التي يأثم مرتكبها، كما قال الله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)"المائدة.

وأكد أن فعلها هذا تؤجر عليه ويعد من الدعوة إلى الله، مشيرًا إلى أن الزوجة تكون أعلم بما يصلح ويقوم سلوك زوجها.

حكم امتناع المرأة عن معاشرة زوجها إذا تورط في الزنا؟
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزنا جريمة شنعاء وتعد كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات، مشيرًا إلى أن الله تعالى ذكر عقوبة الزنا ونهى عن مجرد القرب منه فضلًا عن الوقوع فيه كما في قوله تعالى "ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا" الإسراء.

وأضاف "العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل للزوجة الامتناع عن معاشرة زوجها الزاني؟ أن لها الحق في طلب الطلاق إذا لم يتب من هذه الجريمة الشنعاء، مشيرًا إلى أن الأفضل الاستمرار في وعظه وعدم ترك الحياة الزوجية.
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