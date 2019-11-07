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فن

بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:27 ص
اصالة
اصالة
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أحمد إبراهيم
تعرضت أصالة لموقف محرج أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها عقب تقديم حفلها الغنائي في موسم الرياض الذى يقام فى السعودية، حيث بدت تتصبب عرقا بشكل لافت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وتدخل شقيقها على الفور لمسح عرقها حتى لا تظهر على الشاشة بشكل غير لائق، وهو ما دفع أصالة للتصرف بتلقائية أمام الكاميرا، مؤكدة تبادل الحب بين شقيقها، وقامت بتقبيل يده أمام الشاشة، الذي بادلها نفس الموقف أيضًا. 

وكان أصالة كشفت عن حقيقة الخلافات مع زوجها المخرج طارق العريان حيث قيل إن هناك خلافات حادة بينهما ومن المتوقع انفصالهما بسبب خيانة طارق وهو ما نفته تماما أصالة.
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