جددي سفرتك.. بطريقة عمل سلطة لانشون متنوعة

سلطة لانشون متنوعة من الأطباق الجانبية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير سلطة لانشون متنوعة

لانشون لحمة

لانشون دجاج

روزبيف

تركي مدخن

جبنة رومي وشيدر

بصل أحمر

فلفل ألوان

ثوم مفروم

زيت زيتون

طماطم

خل بلسمي

بقدونس

خس

زيتون شرائح

أعشاب

مايونيز

زيت زيتون

ملح فلفل أسود



طريقة تحضير سلطة لانشون متنوعة

* تقطع الخضروات بأحجام متناسبة

* يقطع الجبنة الشيدر واللانشون

* تخلط الخضروات واللانشون المتنوع والجبنة

* يخلط الثوم المفروم والخل البلسمي والأعشاب والبقدونس والملح والفلفل وزيت الزيتون والخس

* يضاف الصوص إلى السلطة وتقدم