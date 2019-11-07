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مرأة

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:47 ص
ديانا حداد
ديانا حداد
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ديانا حداد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بصور جديدة لها خلال ظهورها فى إحدى الأفراح بالرياض.

ظهرت ديانا فى الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستان أحمر طويل وذا أكمام طويلة من توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي، وأتسم التصميم بأنه مزين بالريش من ناحية الأكتاف وحزام حول منطقة الخصر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا حداد على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها، كما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الجذابة.
بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور
بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور
بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور
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