كينيا تستعد لمشاهدة عرض "القيد" الجنوبى

تستعد اليوم فرقة اناكوندا المسرحية التابعة لمؤسسة "س" للثقافة والإبداع لتقديم العرض المسرحي "القيد" على خشبة مسرح نيروبى ضمن فعاليات كينيا الدولي للمسرح فى تمام الساعة الثامنة مساء فى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة الكينية والمصرية ومتخصصى المسرح .



قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المؤسسة ان عرض القيد يتناول واقع المراة فى الجنوب

التي يشكله العادات والتقاليد الصارمة في المجتمع الصعيدى العرض تأليف وإخراج محمد موسى وبطولة عبد الرحيم عطا، محمد سيد فارس، عبد الرحمن عطا، مدحت محمد، خالد علي، إبراهيم صابر، كارم عطا، ثريا ربيع.