بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورًا من العرض المسرحى "كوكو شانيل" الذى تقوم ببطولته شريهان الذى تعود به إلى التمثيل بعد غياب 30 عامًا.





وعلقت إنجى وجدان، على الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "بجد متحمسة جدا لعرض المسرحية.. بحبها حب يا جماعة مش طبيعي شريهان .. مسرحية coco Chanel".





وكان المخرج هادى الباجورى كشف عن أنه من المتوقع عرض مسرحية "كوكو شانيل" في الفترة القليلة المقبلة التى تشهد تطورا مختلفا فى عالم المسرح، حيث يمكن أن تضاهى مسرح برودواى ويشهد العرض عودة شريهان فى كامل أناقتها.