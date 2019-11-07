لا تقتصر على الأمراض العضوية.. دراسة تكشف عن أضرار أخرى لـ التدخين

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة بريستول، أن التدخين قد يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والفصام، حيث إن المدخنين يواجهون ضعف خطر الإصابة بأمراض الصحة العقلية.





وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ما يقرب من نصف مليون شخص من المدخنين قد ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب والفصام، حيث أثبتت الأدلة أن التدخين يؤدي إلى ضعف الصحة العقلية.





ويعتقد المؤلف الرئيسي الدكتور روبن ووتون وفريقها أن النيكوتين يعيق مستقبلات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، حيث الدوبامين هو مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي وينظم عواطف الفرد ، كما يفعل السيروتونين، والمعروف باسم هرمون السعادة، المسؤول عن شعورنا بالسعادة والبهجة.





وقال الدكتور ووتون، أن التدخين لا يتسبب في مشاكل وأمراض صحية فقط، وإنما هو يضر بصحة الفرد النفسية، فيجعله أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والفصام.





ومن المعروف أن التدخين يتسبب في الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، حيث إن هذه العادة قتلت 78000 شخص في إنجلترا العام الماضي. وتوفي 480،000 شخص من التدخين في الولايات المتحدة العام الماضي.



