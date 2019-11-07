ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.





ظهرت ناهد السباعى فى الصورة بإطلالة مستوحاة من الأجواء الأستوائية، مرتدية ملابس مبهجة جمعت بين اللون الأخضر و البرتقالى، وكانت حافية القدمين، وأكملت إطلالتها مجوهرات جذابة من توقيع المصممة عزة فهى.



