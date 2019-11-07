ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة لها من أحدث جلسة تصوير.
ظهرت ناهد السباعى فى الصورة بإطلالة مستوحاة من الأجواء الأستوائية، مرتدية ملابس مبهجة جمعت بين اللون الأخضر و البرتقالى، وكانت حافية القدمين، وأكملت إطلالتها مجوهرات جذابة من توقيع المصممة عزة فهى.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدل على كتفيها وارتدت بندانة فى شعرها، فيما وضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية و الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.