Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:19 ص
ناهد السباعي
ناهد السباعي
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة  لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت ناهد السباعى فى الصورة بإطلالة مستوحاة من الأجواء الأستوائية، مرتدية ملابس مبهجة جمعت بين اللون الأخضر و البرتقالى، وكانت حافية القدمين، وأكملت إطلالتها مجوهرات جذابة من توقيع المصممة عزة فهى.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدل على كتفيها وارتدت بندانة فى شعرها، فيما وضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية و الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان قصير وطربوش أحمر.. شبيهة ياسمين صبرى بإطلالة جذابة فى الصحراء

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

من أنامل مصمم عالمي.. نانسي عجرم بفستان ساحر في القاهرة

بعد إثارتها الجدل.. ابنة رانيا فريد شوقى تشارك متابعيها بصورة جديدة

ترشيحاتنا

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

حكم امتناع المرأة عن زوجها.. الإفتاء توضح ..فيديو

اخبار الأهلي اليوم.. تركى ال الشيخ يعلق على غلاف مجلة النادى.. 5 ملفات تنتظر محسن صالح

ياسمين الخطيب تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

الإنتاج الحربي: السيارات الكهربائية الجديدة غير مخصصة للسير فى الشوارع.. فيديو

عماد السيد يكشف عن سبب رحيله من الزمالك ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

العثور على يد بها خاتم زفاف داخل سمكة قرش.. يكشف لغزا بالصدفة

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور