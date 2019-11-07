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رياضة

أزارو وجمعة يحتفلان بانتهاء معسكر الأهلي في دبي ..صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:34 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
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ياسمين تيسير
حرص وليد أزارو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مشاركة جمهوره بصورة جديدة في ختام معسكر الفريق أمس في الإمارات استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ونشر وليد أزارو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة بصحبة صالح جمعة نجم الفريق، وعلق "عن الليلة الماضية". 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس إلى مطار القاهرة، قادمة من دبي بعد نهاية المعسكر الذي أقيم في الإمارات لمدة أسبوع، في إطار تحضيرات الجهاز الفني خلال فترة التوقف والاستعداد لاستكمال مباريات الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في تونس.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق راحة 4 أيام للاعبين قبل العودة للبدء في المرحلة الثانية من فترة الإعداد، وفق أجندة الجهاز الفني.

واكتفى الأهلي بتدريبات بدنية وخططية خلال معسكر الفريق الذي أقيم في الإمارات، فيما صرف الجهاز الفني النظر عن فكرة إقامة مباريات ودية خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد.
أزارو وجمعة يحتفلان بانتهاء معسكر الأهلي في دبي ..صور
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