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طريقة عمل مسقعة كدابة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:43 ص
طريقة عمل مسقعة كدابة
طريقة عمل مسقعة كدابة
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هاجر هانئ
المسقعة الكدابة من الأطباق الرئيسية و غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير، ونقدم لكم طريقة عمل مسقعة كدابة من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

المقادير:
باذنجان عروس أسود مقلي
فلفل أخضر قرون
فلفل رومي أخضر مقلي
ثوم
خل
طماطم

طريقة تحضير مسقعة كدابة
* يخلط الثوم مع الخل والطماطم وقرون الفلفل الأخضر للحصول على صلصة المسقعة
* في وعاء التقديم توضع طبقة من الفلفل الرومي والباذنجان الرومي
* ثم توضع طبقة من صلصة المسقعة
* وفوقها طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل
* وتقدم ساخنة

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