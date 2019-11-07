المسقعة الكدابة من الأطباق الرئيسية و غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير، ونقدم لكم طريقة عمل مسقعة كدابة من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
المقادير:
باذنجان عروس أسود مقلي
فلفل أخضر قرون
فلفل رومي أخضر مقلي
ثوم
خل
طماطم
طريقة تحضير مسقعة كدابة
* يخلط الثوم مع الخل والطماطم وقرون الفلفل الأخضر للحصول على صلصة المسقعة
* في وعاء التقديم توضع طبقة من الفلفل الرومي والباذنجان الرومي
* ثم توضع طبقة من صلصة المسقعة
* وفوقها طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل
* وتقدم ساخنة
المقادير:
باذنجان عروس أسود مقلي
فلفل أخضر قرون
فلفل رومي أخضر مقلي
ثوم
خل
طماطم
طريقة تحضير مسقعة كدابة
* يخلط الثوم مع الخل والطماطم وقرون الفلفل الأخضر للحصول على صلصة المسقعة
* في وعاء التقديم توضع طبقة من الفلفل الرومي والباذنجان الرومي
* ثم توضع طبقة من صلصة المسقعة
* وفوقها طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل
* وتقدم ساخنة