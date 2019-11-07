المسقعة الكدابة من الأطباق الرئيسية و غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير، ونقدم لكم طريقة عمل مسقعة كدابة من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



المقادير:

باذنجان عروس أسود مقلي

فلفل أخضر قرون

فلفل رومي أخضر مقلي

ثوم

خل

طماطم



طريقة تحضير مسقعة كدابة

* يخلط الثوم مع الخل والطماطم وقرون الفلفل الأخضر للحصول على صلصة المسقعة

* في وعاء التقديم توضع طبقة من الفلفل الرومي والباذنجان الرومي

* ثم توضع طبقة من صلصة المسقعة

* وفوقها طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل

* وتقدم ساخنة



