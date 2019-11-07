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فن

في ظهور نادر.. سر بكاء والدة أنغام ..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:48 ص
أنغام
أنغام
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو لوالدة المطربة أنغام فى ظهور نادر لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد حضورها حفل أنغام الذى انتهى بدار الأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. 

وظهرت والدة انغام فى الفيديو متأثرة بأغانى ابنتها وبدى عليها علامات البكاء، وعلقت زينة على الفيديو، قائلة "عن قلق الأم وخوفها ودموعها ‏وفرحتها إحساس غريب، وأنا قاعدة جمبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها، الأم فرحانة بنجاح بنتها، ‏والدة أنغام في حفلة أنغام، أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا، إحساس حلو"، شكرا أنغام كنت اكثر من رائعة".

‏وقدمت أنغام عددا كبيرا من الأغاني منها هبدأ م الآخر، و نزوه، وبين البنين، وعمري معاك، وياريتك فاهمني، وحالة خاصة جدا وغيرها من الأغاني.

يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
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