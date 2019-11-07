مازيراتي وألفا روميو تكشفان عن خطط جديدة لسياراتهم المستقبلية

أعلنت الشركتان الإيطاليتان ألفا روميو ومازيراتي بشكل مستقل عن تعديلات على خططهما للسيارات المستقبلية.



من جهة مازيراتي فسوف تعمل شركة السيارات الفاخرة على سيارات جديدة كليًا ستشمل سيارة رياضية كهربائية، كما ستوفر التقينات الهجينة لجميع سياراتها المستقبلية، وتعمل الشركة على الأجيال الجديدة من سياراتها الكوبيه لدعم التقنيات الكهربائية دون تحديد موعد رسمي غير أن بعض المصادر تحدد عام 2021 موعدًا لوصول جران توريزمو وعام 2022 موعدًا لوصول جران كابريو. أخيرًا، سوف تفتح مازيراتي مصنعًا جديدًا لتجميع سيارتها الـSUV الثانية متوسطة الحجم.



أما بالنسبة إلى ألفا روميو فقد ألغت الشركة خططها لإنتاج فئة كوبيه من جوليا، كما ألغت مشروع السيارة الرياضية 8C، وتعمل الشركة على تحديثات منتصف العمر لكل من جوليا وستيليفيو لأجل تدشينها في 2021، كما تعمل على سيارتي SUV جديدتين ستكون أحدهما كهربائية بالكامل.



في نفس الوقت تعمل الشركتان على تطوير تقنيات القيادة الذاتية وأنظمة الراحة والسلامة التي ستصل إلى سياراتهم المستقبلية.