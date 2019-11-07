فيديو تجسسي يصور بي إم دبليو M2 CS في حلبة نوربرجرنج

خلال الأيام الماضية كان من الواضح أن بي إم دبليو تولي العناية لسيارتها الرياضية الصغيرة M2 مؤكدة تميزها عن المنافسين.



بتنا نعلم أن بي إم دبليو لن تنتج أي سيارة M حقيقة بالدفع الأمامي أو المستند على قاعدة عجلات بالدفع الأمامي، بدلًا من ذلك ستواصل الشركة بناء الجيل الجديد من M2 على قاعدة عجلات الدفع الخلفي وبالمزيد من التحسينات وبديناميكية قيادة أفضل وأكثر جاذبية، وتصفها الشركة أيضًا بـ “آلة الدرفت”.



تمكن مصورون تجسسيون من التقاط فيديو مطول لـ بي إم دبليو M2 CS عالية الأداء أثناء اختباراتها على حلبة نوربرجرنج، ورغم التمويهات إلا أننا لن نتوقع قفزة كبيرة في التصميم حيث تبدو السيارة محافظة جدًا على تصميمها العام وتصميم المصابيح الأمامية والخلفية والمرايا الجانبية وحتى مخارج العادم، ويكشف الفيديو عن أداء السيارة الرياضية الصغيرة وثباتها. وأخيرًا تكشف بعض التقارير أن الوحش الصغير سيحمل محرك 6 سلندر بقوة تصل لـ445 حصان.