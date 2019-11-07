مؤسسة فلسطينية تمنح لطيفة لقب شخصية العام الفنية

أصدرت مؤسسة "سيدة الأرض الفلسطينية"، بيانا صحفيا كشفت عن اختيارها المطربة التونسية لطيفة لمنحها لقب شخصية العام الفنية، ليتم تكريمها في قصر رام الله الثقافي في شهر ديسمبر المقبل، في حفل يحضره شخصيات من أكثر من مائة بلد.





وأضاف البيان أن لطيفة ذات الصوت القوي المميز والمنفرد وتتميز بإحساس عال وراق وتصدح بصوت الحق والحب لذلك تم اختيارها من قبل مؤسسة سيدة الأرض شخصية العام الفنية إيمانا بدورها الوطني والإنساني في خدمة القضية المركزية لكل العرب وهي القضية الفلسطينية في حدث يعتبر الأضخم على مستوى الوطن العربي والعالم".



