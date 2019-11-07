6 مستشفيات و12 سيارة إسعاف.. الاستعدادات الطبية لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

تنطلق بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، غدا الجمعة، والتي تحتضنها مصر من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري باستادي القاهرة والسلام.





تتأهل أول ثلاثة مراكز بالبطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، ويشارك فيها 8 منتخبات على مجموعتين الأولى تضم مصر ومالي وغانا والكاميرون ، والثانية كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا.





وضمن الاستعدادات للبطولة ، انتهت اللجنة الطبية من كافة الشروط التى وضعها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، لضمان سلامة كل المنتخبات المشاركة فى البطولة.





ووفقا لمصدر مسئول داخل اللجنة الطبية للبطولة، فإن اللجنة انتهت من كافة طلبات الكاف، وتم الاتفاق مع 6 مستشفيات فى القاهرة، لاستقبال أى حالات صعبة أثناء المباريات، منها 3 مستشفيات على بعد خطوات من إستاد القاهرة، و3 مستشفيات أخرى قريبة من إستاد السلام، والمستشفيات الستة، جاهزة من الألف إلى الياء لاستقبال أي إصابات أثناء المباريات.





وتابع المصدر أن يوجد داخل الملاعب أثناء المباريات من 5 إلى 10 سيارات، تم توزيعها فى محيط الإستاد، ويزيد عدد سيارات الإسعاف فى المباريات الأكثر حضورًا جماهيريًا مثل مباريات المنتخب.





وواصل المصدر الطبي أن هناك 4 فرق طبية فى كل مباراة، فريق طبى لكل منتخب، وفريق طبى للجماهير، وفريق طبى بالعيادات الطبية داخل كل إستاد، أثناء المباريات وذلك لسلامة اللاعبين والجماهير وكل الفرق الطبية مجهزة بالإسعافات الأولية.





وأضاف المصدر، أن اللجنة الطبية وفرت سيارة إسعاف لكل منتخب أثناء التدريبات ووفرت سيارة إسعاف أخرى أمام كل فندق يتواجد به منتخب مشارك بالبطولة.



