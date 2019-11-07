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ثقافة

ولد الهدي.. المتحف الإسلامي يحتفل بالمولد النبوي الشريف السبت المقبل

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:37 ص
المتحف الإسلامي
المتحف الإسلامي
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علاء المنياوي
يحتفل المتحف الإسلامي بالقاهرة بالمولد النبوي الشريف السبت المقبل، حيث تتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات، ومنها نموذج محاكاة لمظاهر الاحتفال بالمولد النبوي من وحي التراث الشعبي.

ويشارك القسم التعليمي بورشة عمل لعروسة المولد للأطفال، كما ينظم المتحف معرضا مؤقتا للآثار بعنوان"ولد الهدي"،وتختتم الاحتفالية بفقرة فنية للإنشاد الديني لفرقة سلطان العارفين

وأوضح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن هذا الاحتفال يأتى من منطلق حرص المتحف دائما على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،حيث سيقام على هامش المعرض فعاليات و أنشطه فنية تتناسب مع الحدث.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يعد قبلة الفنون وأكبر المتاحف المتخصصة فى الفنون الإسلامية،حيث يضم أكثر من 100 تحفة أثرية مختلفة من الهند والصين وإيران،مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.
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