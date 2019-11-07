Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الخارجية السعودية: المملكة تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة في جرش الأردنية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:18 ص
الخارجية السعودية
الخارجية السعودية
Advertisements
أ ش أ
أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.

وعبر المصدر، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وأصيب ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية و4 أردنيين بجروح في حادثة الطعن، وفق ما أعلنه وزير الصحة الأردني، ونفذ الهجوم شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، حسبما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف عن تفاصيل حادث الطعن بمدينة جرش الأردنية.. ومفاجأة في جنسية المنفذ

مصر تدين حادث الطعن في جرش بالأردن: متضامنون معكم

ترشيحاتنا

الحياة حلم يوقظنا منه الموت.. مدرب منتخب مصر ينعى هيثم أحمد زكي

الكاف يقرر غلق استاد القاهرة.. تفاصيل

شاهد.. إنجي علي تنعى الفنان هيثم أحمد زكي

ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

وفاة الفنان هيثم احمد زكي.. نقابة الممثلين تنعى الراحل

طوارئ في مطار هولندي.. وتقارير عن احتجاز رهائن على متن طائرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

العثور على يد بها خاتم زفاف داخل سمكة قرش.. يكشف لغزا بالصدفة

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور