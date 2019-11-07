الخارجية السعودية: المملكة تدين وتستنكر جريمة الطعن البشعة في جرش الأردنية

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها لجريمة الطعن البشعة التي وقعت بمدينة جرش شمال غربي الأردن، وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم سياح.



وعبر المصدر، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن تمنياته للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدًا رفض المملكة لهذه الأعمال وتضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.



وأصيب ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية و4 أردنيين بجروح في حادثة الطعن، وفق ما أعلنه وزير الصحة الأردني، ونفذ الهجوم شخص تمكنت القوى الأمنية من توقيفه، حسبما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.