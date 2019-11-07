فرط الحركة والتوحد.. هذا ما يحدث للجنين عند تعرض الأم للأدخنة وعوادم السيارات

دائمًا ما يتساءل الآباء عن سبب فرط الحركة لدى أبنائهم، بالإضافة إلى قلة التركيز وضعف الإدراك في بعض الحالات، ما لم يعلموه هو أن سبب ذلك يتمثل فيه شيء بسيط يتعرض له عامة الناس يوميًا.



أثبتت دراسة أن الحوامل اللائي يتعرضن للأدخنة وعوادم السيارات ينجبن أطفالًا يعانون من خلل في الوظائف الإدراكية ينتج عنه مشاكل فرط الحركة المتمثلة في (الشقاوة الزيادة)، التشتت، نقص الانتباه، والأغرب «التوحد».



أجريت الدراسة على 186 طفلًا، وأكدت أن التلوث الناتج عن الأدخنة وعوادم السيارات يؤدي إلى انكماش جزء من المخ لدى الجنين بحسب صحيفة الدايلي ميل.



يقول الدكتور «خيسوس بوجول» باحث مشارك ومدير الأبحاث لوحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى ديل مار "إن معرفة ما يحدث تلف في الدماغ أثناء مرحلة ما قبل الولادة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في التنبؤ ومعالجة المشكلات السلوكية التي غالبا ما يتم تشخيصها لاحقا في مرحلة الطفولة".



ليست هذه هي الدراسة الأولى التي تدرس العلاقة بين تلوث الهواء ومخاطر الحمل، فقد احتلت صحيفة من جامعة يوتا عناوين الصحف هذا العام عندما أشارت نتائجها إلى أن تلوث الهواء والتدخين يتسببان في "الإجهاض".



أعراض نقص الانتباه وفرط الحركة

تظهر الأعراض عادة في سن مبكرة وتصبح أكثر وضوحا مع نمو الطفل، منها:

1. تململ دائم

2. ضعف التركيز

3. فرط الحركة أو التحدث

4. التصرف دون تفكير

5. عدم إدراك الخطر

6. إهمال

7. نسيان

8. صعوبة تنظيم المهام

9. عدم القدرة على الاستماع أو تنفيذ التعليمات