أسعار شيفروليه افيو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



جذبت السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



ويتراوح سعر السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 والقريبة منها ما بين 240 ألف لـ 250 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 في سوق السيارات المصرية.

