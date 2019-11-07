Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسعار شيفروليه افيو المستعملة في سوق السيارات.. التفاصيل بالفيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف - ابراهيم قنديل
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.

جذبت السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.

تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

ويتراوح سعر السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 والقريبة منها ما بين 240 ألف لـ 250 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق أسعار السيارة شيفروليه افيو موديل 2014 في سوق السيارات المصرية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار شيفروليه كروز المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

أسعار دايو لانوس المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

أسعار كيا سبورتاج المستعملة فى سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

أسعار مازدا 3 المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

أسعار اسبرانزا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

أسعار اوبترا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

الزمالك يحسم موقفه من عودة كاسونجو ويكشف اسم اللاعب البديل

أمل رزق عن محمد الشرنوبي: بنتي لا تطيق أن تسمع اسمه

الإنسان عندما يموت لماذا تظل العينان مفتوحتين؟.. أمين الفتوى يجيب

وفاة هيثم أحمد زكى.. دوللى شاهين: أنا فى حالة ذهول ومش قادرة أصدق

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر