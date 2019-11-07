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مرأة

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:41 ص
مين أحلى؟ مشاهير
مين أحلى؟ مشاهير تألقن بفساتين فخامة خلال الأسبوع
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هاجر هانئ
تألقت خلال هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من نجمات الفن بباقة متنوعة و رائعة من فساتين السهرة، وذلك خلال إحيائهن الحفلات الغنائية او ظهورهن في مناسبات مختلفة.

فقد سيطرت الأناقة والرقي علي أغلب فساتين النجمات و المشاهير خلال ظهورهن هذا الأسبوع في مختلف المناسبات، مما جعلهن محط الأنظار العديد.

واعتمدت الكثير من النجمات على الاقمشة الفخامة و الغنية بالتطريزات الملفتة التي زادت من جمال طلتهن وفساتينهن.

كما اعتمد البعض الآخر منهن على ارتداء تصميمات مميزة حملت توقيع دور أزياء المصممين المشهورين مثل المصمم سامو هجرس و الذي ظهرت الفنانة شيماء سيف بفستان من تصميمه، و ايضا زوجة الفنان احمد زاهر و التي تألقت بتصميم من أنامل المصمم هاني البحيري.

إليكم أجمل فساتين المشاهير خلال الأسبوع ...

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز
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