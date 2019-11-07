مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

تألقت خلال هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من نجمات الفن بباقة متنوعة و رائعة من فساتين السهرة، وذلك خلال إحيائهن الحفلات الغنائية او ظهورهن في مناسبات مختلفة.



فقد سيطرت الأناقة والرقي علي أغلب فساتين النجمات و المشاهير خلال ظهورهن هذا الأسبوع في مختلف المناسبات، مما جعلهن محط الأنظار العديد.



واعتمدت الكثير من النجمات على الاقمشة الفخامة و الغنية بالتطريزات الملفتة التي زادت من جمال طلتهن وفساتينهن.



كما اعتمد البعض الآخر منهن على ارتداء تصميمات مميزة حملت توقيع دور أزياء المصممين المشهورين مثل المصمم سامو هجرس و الذي ظهرت الفنانة شيماء سيف بفستان من تصميمه، و ايضا زوجة الفنان احمد زاهر و التي تألقت بتصميم من أنامل المصمم هاني البحيري.



إليكم أجمل فساتين المشاهير خلال الأسبوع ...



