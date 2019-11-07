قصة حب جديدة.. محمد الشرنوبي يكشف حقيقة خطوبته من مطربة شابة ..فيديو

كشف الفنان محمد الشرنوبى، عن حقيقة خطوبته من المطربة الشابة هالة رشدى وذلك بعد ما أثير مؤخرا وانتشار عدد من الصور التى تجمعهما معا.





وقال الشرنوبى خلال لقائه ببرنامج "theinsiderar"، كل ما يتردد عار تماما من الصحة وهى مطربة صوتها قوى وتتمتع بإحساس جميل فى الغناء ولم تربطنى بها أى علاقة كما ردد البعض.





ومن ناحية أخرى دحض محمد الشرنوبى، اتهامه، بتقليد تامر حسنى من خلال اللوك الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الشكلين وأتصور أنها غير مقصودة خاصة أننى لم أقابل تامر حسنى منذ فترة طويلة.



