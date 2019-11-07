Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قصة حب جديدة.. محمد الشرنوبي يكشف حقيقة خطوبته من مطربة شابة ..فيديو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف الفنان محمد الشرنوبى، عن حقيقة خطوبته من المطربة الشابة هالة رشدى وذلك بعد ما أثير مؤخرا وانتشار عدد من الصور التى تجمعهما معا.

وقال الشرنوبى خلال لقائه ببرنامج "theinsiderar"، كل ما يتردد عار تماما من الصحة وهى مطربة صوتها قوى وتتمتع بإحساس جميل فى الغناء ولم تربطنى بها أى علاقة كما ردد البعض. 

ومن ناحية أخرى دحض محمد الشرنوبى، اتهامه، بتقليد تامر حسنى من خلال اللوك الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الشكلين وأتصور أنها غير مقصودة خاصة أننى لم أقابل تامر حسنى منذ فترة طويلة. 

يذكر أن أزمة محمد الشرنوبى مع المنتجة سارة الطباخ مازالت قائمة وذلك بسبب عقد الاحتكار الذى وقعه معها الذى يمنعه من الغناء حتى بعد انتهاء العقد.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أزمة محمد الشرنوبى.. تامر عاشور يتعاقد مع سارة الطباخ

سارة الطباخ تستبدل محمد الشرنوبي بـ تامر عاشور.. و600 ألف دولار تنقذ رقبته

اخبار الفن| فرح أحمد فهمى وهنا الزاهد.. هنادي مهنا في المستشفى.. وبطلة فيلم الحفيد تعود للظهور

مفيش فلوس ولا شغل.. آخر تطورات خناقة محمد الشرنوبى وسارة الطباخ|شاهد

أمر واقع .. محمد الشرنوبى يتحدى سارة الطباخ : هشتغل ومحدش هيمنعني

بعد تسببها في وقفه عن الغناء.. شاهد | أجمل إطلالات خطيبة محمد الشرنوبي

ترشيحاتنا

الحياة حلم يوقظنا منه الموت.. مدرب منتخب مصر ينعى هيثم أحمد زكي

إرهاق وتقيؤ.. نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي

بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو

وفاة هيثم أحمد زكى.. تعرف على ظروف حياته وأسباب حزنه في الفترة الأخيرة

ياسمين الخطيب تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

فقدت 50 كيلو بدون أطباء.. أسماء أبو الخير: كنت باكل كبسة مندي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز فساتين مى سليم فى عيد ميلادها

لكل اسم حكاية.. الدلنجات الاسم الطيب وطريق الفتح الإسلامي لمصر وأبو غزالة أشهر أبنائها