بعد وفاته.. تداول فيديو لـ هيثم أحمد زكي يتحدث عن فقدانه لأحبائه منذ الصغر

بعد تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بشأن قلقها من عدم رده على اتصالاتها لأكثر من مرة، كشفت المديرية عن عثورها على الفنان متوفى داخل منزله في مدينة الشيخ زايد.
وقد أعلنت وفاته منذ قليل إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وكان الخبر بمثابة صدمة للجمهور ومحبي الفنان.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للقاء يجمع بين هيثم أحمد زكي والإعلامي عمرو أديب على قناة الحياة يتحدث فيه بتأثر شديد عن فقدانه لأحبائه واحدًا تلو الآخر منذ الصغر، حيث مر بعدة صدمات متتالية أولها موت والدته ثم أبوه وجده وخاله وآخرهم جدته التي طالما تعلق بها، فعاشت على تربيته منذ وفاة أمه بالمرض الخبيث، ويقول هيثم خلال حديثه "انا ماعتبرش يتيم.. خلاص كبرت.. وربنا مابيبتليش حد غير لما يكون أهل للابتلاء".