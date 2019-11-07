بعد وفاته.. تداول فيديو لـ هيثم أحمد زكي يتحدث عن فقدانه لأحبائه منذ الصغر

بعد تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بشأن قلقها من عدم رده على اتصالاتها لأكثر من مرة، كشفت المديرية عن عثورها على الفنان متوفى داخل منزله في مدينة الشيخ زايد.





وقد أعلنت وفاته منذ قليل إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وكان الخبر بمثابة صدمة للجمهور ومحبي الفنان.



