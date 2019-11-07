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رياضة

شوبير ينعى هيثم أحمد زكي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:52 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
نعى أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي منذ قليل.

ونشر أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للفنان الشاب، وعلق "إنا لله وانا اليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي".

وكانت أنباء وردت في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه. 

وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته. 

كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.
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