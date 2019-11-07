شوبير ينعى هيثم أحمد زكي

نعى أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي منذ قليل.





ونشر أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للفنان الشاب، وعلق "إنا لله وانا اليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي".





وكانت أنباء وردت في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه.





وأكدت الفنان أميرة هانى، صحة الخبر، وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.



