أسوان تبدأ احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف.. والتهامي وفرقة الإنشاد يحيون لياليها ..صور

بدأت ليالى الجمالية فى الانطلاق لإحياء أغلى وأعز ذكرى وهى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ، فالجميع يتكاتف لإحياء ليالى هذه الذكرى الغالية .





وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد"، قيام شيخ المنشدين ياسين التهامى بإحياء إحدى هذه الليالى بقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.





وقد حرص المئات من المريدين وأتباع الطرق الصوفية بالمشاركة فى هذا الاحتفال حيث اصطفوا بالوقوف فى صفوف منتظمة لأداء الطقوس الابتهالية والانشادية لحلقات الذكر، وسط تجاوب كافة المشاركين، كما حرص عدد من السيدات للمشاركة فى الاحتفالية والاستماع لأناشيد ومديح "التهامى".





ومن جانبه أكد الدكتور محمد صلاح زايد من أهالى قرية الكاجوج وراعى الاحتفالية أن أهالى القرية يحرصون على إقامة هذه الاحتفالية بذكرى مولد النبوي الشريف سنويًا داخل ساحة الرسول الأعظم بالقرية ومنذ ما يزيد عن 30 سنة مضت .





وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام 11 ليلة يستقبلون خلالها الضيوف من شتى محافظات الصعيد والقاهرة.





وفى نفس السياق أوضح الدكتور أحمد الكلحي الداعية الإسلامى وعضو المجلس الأعلي للطرق الصوفية أن الاحتفال بمولد النبى يعد إحتفاءًا وفرحا بذكرى مولده عليه أفضل الصلاة والسلام ، وأن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول هو إحتفال شرعى نابع من السنة وواجب على كل مسلم الإحتفاء بالشريعة الإسلامية .





وفى نفس الوقت نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى بفرع ثقافة أسوان حيث نظمت الثقافة العامة حفلًا فنيًا على مسرح قصر ثقافة أسوان بحضور رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس إقليم جنوب الصعيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان .





وتضمن الحفل قرآن كريم محاضرة "ولدى الهدى" ألقاها الشيخ حسن عبد السيد تحدث يحتفل المسلمون بالمولد النبوي في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله حيث تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي ، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويقدم فيها الطعام والحلوى مثل حلاوة المولد .





وأعقب ذلك أمسية شعرية إلقاء قصيدة "فى حب الرسول" للطالب طارق محمد، قصيدة "ولد يتيما" للشاعرة هناء جابر، وفى الختام قدمت فرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة حسين البيومى عرضا متميزا، أنشدت الفرقة عددا من القصائد والتواشيح الدينية "قمروا، من مثل أحمد، عطر الله روضة المصطفى، فى الرضوة النبوية، سلام الله على الهادى، ياجمال النبى"، من مشاركات الفرقة مهرجان سماع سنويا ،اندونيسيا ، الجزائر ، تونس ، السودان ، المحافل الدولية بالهند .



