نادى الزمالك ينعى الفنان هيثم أحمد زكي

حرص نادي الزمالك على نعى الفنان هيثم أحمد زكى عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك.



وكتب "بخالص الحزن والأسى ينعى نادى الزمالك الفنان هيثم أحمد زكي، راجين من المَولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".



رحل هيثم أحمد زكى عن عمر يناهز 35 عاما ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد صلاة الجنازة أو العزاء طبقا لمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى.