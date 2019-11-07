Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:53 ص
جمهور مهرجان الموسيقى
جمهور مهرجان الموسيقى العربية
Advertisements
آيه عاطف
حقق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28، نجاحا كبيرا جدًا، بدار الأوبرا المصرية، حيث رفعت جميع حفلاته لافتة "كامل العدد".

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الجمعة 1 نوفمبر، حيث افتتحت كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من المهرجان، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

بينما أحيا حفل الافتتاح الفنان محمد منير، وهي المشاركة الاولى له في المهرجان، وأحيا حفل غنائي وسط حضور كامل العدد، وقام بغناء العديد من الاغاني الخاصة به،بينما أحيا كل من الفنان مدحت صالح، ورحاب مطاوع وسعد رمضان وعمرو سليم، حفل الليلة الثانية، وأحيا كل من الفنان مرةان خوري، ومي فاروق، والجيتاريست ووحيد ممدوح الليلة الثالثة من المهرجان.

كما أحيا الفنان محمد الحلو، والفنان فؤاد زبادي، وعازف الكمان جهاد عقل الليلة الرابعة، وأحيا الفنان هاني شاكر، وسوما، وفرات قدوري حفل الليلة الخامسة.

وتألقت الفنانة أنغام في إحياء حفل الليلة السادسة من المهرجان، حيث قدمت العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.

يذكر أن يشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صور| مروان خوري في بروفات مهرجان الموسيقى العربية

اليوم.. محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية الـ28 في الأوبرا

هانى شاكر يحيي أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية..صور

آيات فاروق تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 .. صور

أنغام تفتتح حفل الموسيقى العربية بـ عمري معاك .. صور

نجوم الفن في حفل أنغام بمهرجان الموسيقى العربية

ترشيحاتنا

شكوك حول اعتقال زوجة البغدادي في تركيا..هل خدع أردوغان العالم؟

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

نجيب ساويرس يعلن عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة.. تفاصيل

ابتزاز وتهديد.. حكاية العلاقات الحرام لـ سكرتيرة وجارها وفتاة ورجل دين بين الفضيحة والسرقة

قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك

بجواره سامح شكري .. ترامب يعلق على مباحثات سد النهضة .. ماذا قال؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

بفستان أحمر.. أروى جودة تخطف الأنظار فى رأس سدر ..صور

سيارة بيجو 7 راكب في مدينة نصر تثير الجدل على السوشيال ميديا.. تفاصيل