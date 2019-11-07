مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا

حقق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28، نجاحا كبيرا جدًا، بدار الأوبرا المصرية، حيث رفعت جميع حفلاته لافتة "كامل العدد".





وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الجمعة 1 نوفمبر، حيث افتتحت كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من المهرجان، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.





بينما أحيا حفل الافتتاح الفنان محمد منير، وهي المشاركة الاولى له في المهرجان، وأحيا حفل غنائي وسط حضور كامل العدد، وقام بغناء العديد من الاغاني الخاصة به،بينما أحيا كل من الفنان مدحت صالح، ورحاب مطاوع وسعد رمضان وعمرو سليم، حفل الليلة الثانية، وأحيا كل من الفنان مرةان خوري، ومي فاروق، والجيتاريست ووحيد ممدوح الليلة الثالثة من المهرجان.





كما أحيا الفنان محمد الحلو، والفنان فؤاد زبادي، وعازف الكمان جهاد عقل الليلة الرابعة، وأحيا الفنان هاني شاكر، وسوما، وفرات قدوري حفل الليلة الخامسة.





وتألقت الفنانة أنغام في إحياء حفل الليلة السادسة من المهرجان، حيث قدمت العديد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.



