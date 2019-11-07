ترامب أمام نيران الكونجرس.. وجلسات علنية لعزل الرئيس

أعلن السيناتور الأمريكي، آدم شيف، أمس الأربعاء، أن أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى شهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس، دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، مع مثول دبلوماسيين.



وأوضح شيف، الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن شاهدين سيدليان بإفادتهما، الأربعاء المقبل، هما القائم بالأعمال الأمريكي في كييف، وليام تايلور، الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترامب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسئول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت.



ومع بدء هذه الجلسات، التي سيبثها التلفزيون، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترامب إلى مرحلة جديدة.



وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا "إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي".



وتابع أن الجلسات ستشكل "فرصة للأميركيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس".

