العثور على يد بها خاتم زفاف داخل سمكة قرش.. يكشف لغزا بالصدفة

فقدته زوجته يوم السبت الماضي بعدما خرج ليسبح في بحيرة الأرميتاج قبالة سان جين في فرنسا، حيث سافرا لقضاء أسبوع للاستمتاع على جزيرة ريونيون في المحيط الهندي، لتنتهي رحلتهما بكارثة، وصدفة غريبة تكشف اللغز.





وعندما لم يعد الزوج البالغ من العمر 44 عامًا خرجت الزوجة في شدة القلق للبحث عنه، فلم تجد له أثرًا داخل المياه أو خارجها، دقت ناقوس الخطر لتنطلق فرق الإنقاذ من قوارب وهليكوبتر للبحث عنه لكن لا أثر له.





بحث الغواصون حول الشعاب المرجانية في المنطقة، وكانت هناك دوريات على الأرض تشمل الكلاب البوليسية ولم يسفر البحث عن شئ، ولكن بعد أيام تم اصطياد "قرش نمر" بطول 10 أقدام لتشكيله خطرًا على السائحين بعد هجوم متكرر من أسماك القرش على البحيرة.





وأثناء تشريح علماء الطب الشرعي للجثة بحسب صحيفة مترو، اكتشفوا بالصدفة يد رجل بها خاتم زفاف داخل بطن القرش، ووجدوا اسم زوجته محفورًا على الخاتم، لكنهم بصدد إجراء تحليل حمض نووي للتأكد.



