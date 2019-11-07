Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العثور على يد بها خاتم زفاف داخل سمكة قرش.. يكشف لغزا بالصدفة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:07 ص
سمكة قرش النمر
سمكة قرش النمر
Advertisements
عزة عاطف
فقدته زوجته يوم السبت الماضي بعدما خرج ليسبح في بحيرة الأرميتاج قبالة سان جين في فرنسا، حيث سافرا لقضاء أسبوع للاستمتاع على جزيرة ريونيون في المحيط الهندي، لتنتهي رحلتهما بكارثة، وصدفة غريبة تكشف اللغز.

وعندما لم يعد الزوج البالغ من العمر 44 عامًا خرجت الزوجة في شدة القلق للبحث عنه، فلم تجد له أثرًا داخل المياه أو خارجها، دقت ناقوس الخطر لتنطلق فرق الإنقاذ من قوارب وهليكوبتر للبحث عنه لكن لا أثر له.

بحث الغواصون حول الشعاب المرجانية في المنطقة، وكانت هناك دوريات على الأرض تشمل الكلاب البوليسية ولم يسفر البحث عن شئ، ولكن بعد أيام تم اصطياد "قرش نمر" بطول 10 أقدام لتشكيله خطرًا على السائحين بعد هجوم متكرر من أسماك القرش على البحيرة.

وأثناء تشريح علماء الطب الشرعي للجثة بحسب صحيفة مترو، اكتشفوا بالصدفة يد رجل بها خاتم زفاف داخل بطن القرش، ووجدوا اسم زوجته محفورًا على الخاتم، لكنهم بصدد إجراء تحليل حمض نووي للتأكد.

جدير بالذكر أنه قد تم تقييد أنشطة السباحة وغيرها من الأنشطة المائية بشدة على ريونيون بسبب ارتفاع مخاطر هجمات أسماك القرش وتكرارها في الآونة الأخيرة.
AdvertisementS

موضوعات متعلقة

طلب الزواج منها من تحت الماء فغرق.. فيديو

عدد جرامات الفضة المباح للرجل ارتداؤها.. الأزهر يحدد الوزن الجائز شرعًا

حكم لبس الرجل سلسلة فضة.. هل تشبه بالنساء؟ الإفتاء: جائز في هذه الحالة

حكم لبس دبلة الخطوبة؟.. حرمها علماء لهذا السبب.. وأباحتها دار الإفتاء

ترشيحاتنا

الكاف يقرر غلق استاد القاهرة.. تفاصيل

نجيب ساويرس يعلن عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة.. تفاصيل

بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو

وفاة هيثم أحمد زكى.. رحل فى نفس عمر والدته هالة فؤاد

عاش ومات وحيدا.. هاشتاج هيثم أحمد زكي يتصدر تويتر بعد وفاته

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

العثور على يد بها خاتم زفاف داخل سمكة قرش.. يكشف لغزا بالصدفة

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور