وفاة الفنان هيثم أحمد زكى.. مروة نصر تنعى الراحل بكلمات مؤثرة

نشرت الفنانة مروة نصر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة.



وقالت مروة نصر، "ياه لو كان لقى ربع الحب ده قبل ما يموت تفتكروا كان هيحس بايه الاعمار بيدى الله بس بجد بستغربنا اوى مشاعرنا بتبان بعد ما يموتوا الى بنحبهم هو مش حاسس ولا بيقرا كل المشاعر دى هو عند الى احن فى الدنيا والآخرة دلوقتى افتكروا حبايبكم قبل ما يأتي الأجل الله يرحمه #هيثم_احمد_زكى".



يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفى بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.