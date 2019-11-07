عاش ومات وحيدا.. هاشتاج هيثم أحمد زكي يتصدر تويتر بعد وفاته

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان هيثم أحمد زكي بعد وفاته داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 35 عاما.



وتصدر هاشتاج #هيثم_احمد_زكي الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : ربنا يرحمك ياابن الغالى..عشت يتيم ومت وحيد😢 ..‎#هيثم_أحمد_زكي.. ‏وكأنك كنت بتقوله انا جاي. سبحان الله ‎#هيثم_احمد_زكي... الله يرحمـه ويغفرله وجميع موتى المسلمين ،الله يحسن خاتمتنا💔...ليلة بكي فيها الشعب المصري علي فقيد شباب مصر ‎#هيثم_احمد_زكي



‏الله يرحمك وجعت قلبي بخبر وفاتك كنت دايما بحسو حزين ..راح مكان احسن 💙عشت وحيد ومت وحيد😢

‎#هيثم_احمد_زكي



‏‎#هيثم_احمد_زكي الله يرحمك و يرحم والدك خبرك صدمه

انا لله و انا اليه لراجعون

الله يرحمكم و يحسن اليكم



‏‎#هيثم_احمد_زكي الدنيا دي فيها كام بلياتشو الزمن لطشو 💔الي رحمه الله 😔



‏وداعا الراحلان..

اليوم رحل أحمد زكي ثانية وداعا الفنان الشاب المحترم هيثم الراحل الرائع أحمد زكي خبر صادم ومحزن بجد ولاكن انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليك وعلي والدك الراحل العظيم 😥💔 ‎#هيثم_احمد_زكي



‏الله يرحمك 😔

كان فنان زملكاوي جدا باعترافه...

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 😔

‎#هيثم_احمد_زكي



‏حقيقي انا نفسي أقابل ابويا اللي مات وانا عيل صغير حقيقي نفسي أقابل أمي اللي سبتنيً في الدنيا وحيد تايه يابختك ياهيثم هتقابل اهلك وتسلم عليهم وتفضل معاهم في الجنة ونعيمها ان شاء الله ‎#هيثم_أحمد_زكي.