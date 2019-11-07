نتائج إيجابية لاجتماعات واشنطن بشأن سد النهضة.. والأردن يكشف جنسيات المصابين في اعتداء جرش.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترامب: الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة سار بشكل جيد

الكويت.. القبض على شخص أشهر سلاحه في المطار الجيش العراقي: أوامر بمنع الذخيرة الحية ضد المتظاهرين









ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان أكدوا ضرورة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.





ونقلت "الوطن" عن بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان وافقوا على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، وأنهم وافقوا على حضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.





وشدد وزراء الخارجية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.





وأبرزت "الراي" تعليق الرئيس الأمريكي على اجتماعه بوزراء الدول الثلاث، حيث قال إنه "التقى مسئولين من مصر والسودان وإثيوبيا للمساعدة في حل الخلاف بشأن سد النهضة"، مشيرًا إلى أن الاجتماع سار بشكل جيد وأن المفاوضات لا تزال مستمرة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت أن الإدارة العامة لأمن مطار الكويت الدولي تمكنت من ضبط مواطن داخل مبنى الركاب وهو يحمل سلاحا ناريا.





وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الرجل اقترب من إحدى النقاط الأمنية بمبنى الركاب، وأخرج سلاحا ناريا وصوبه إلى رأسه، لكن رجال الأمن تعاملوا معه بحيطة وحذر، وقاموا بإخلاء المنطقة من المسافرين وتطويقه من الخلف حتى دخل منطقة آمنة، حيث تمت السيطرة عليه وضبطه".





وقالت "القبس" إن جهاز الأمن العام الأردني كشف جنسيات السياح المصابين في حادث الاعتداء الذي وقع، الأربعاء، في مدينة جرش شمالي البلاد، والذي أسفر عن إصابة 8 أشخاص، معلنًا أن حصيلة مصابي اعتداء جرش 8 أشخاص، من بينهم 4 أردنيين و3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية.





وقال الجهاز إن دليلا سياحيا أردنيا وضابط صف من مديرية الأمن العام، أصيبا بجروح لدى محاولة القبض على المشتبه فيه في تنفيذ الاعتداء.





وذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، أكد أن وامر أُصدرت بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين يحتجون في مختلف مدن البلاد ضد الفساد وتردي الأوضاع الاجتماعية.





واهتمت "الراي" بخطاب العاهل المغربي، محمد السادس، والذي أكد فيه أن مبادرة الحكم الذاتي تجسد الحل العادل لقضية الصحراء في إطار الوحدة الترابية للمملكة، قائلًا إن ذلك يأتي وفق المقاربة التي تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى عدالة قضية المملكة ومشروعيتها.





دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن منظمة الطاقة النووية الإيرانية أعلنت طهران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.



