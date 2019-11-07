Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلادها.. رجاء حسين تهاجم يوسف شاهين وتصفة بالأنانى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:33 ص
رجاء حسين
رجاء حسين
Advertisements
أحمد إبراهيم
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء حسين، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1939 بمحافظة القليوبية، أحبت الفن وعاشت من أجل تحقيق حلمها في الدخول إلى هذا العالم السحري، وعندما بلغت التاسعة عشر من عمرها وفي عام 1958 التحقت بفرقة نجيب الريحاني، حيث أثقلت موهبتها وأعطتها الكثير من الخبرة في كيفية إظهار قدراتها الفنية.

اختارها المخرج العالمي يوسف شاهين وهي في بداية مشوارها عام 1976 للمشاركة في فيلمه "عودة الابن الضال"،والذي كان نقطة تحول كبيرة في مشوارها الفني،حيث تعلمت من خبرات يوسف شاهين الكثير ما جعلها تنال شهرة واسعة من خلال هذا التعامل المهني.

ورغم نجاحها في الأدوار التي قدمتها مع المخرج يوسف شاهين، إلا إنها رفضت تقديم الأدوار السينمائية معهُ فيما بعد، بما فيها فيلم «المهاجر»، وقالت إنّ يوسف شاهين «أناني، وعاوز الممثل يبقى لهُ لوحده»، لأنه كان يريد التمثيل، ولكن عقدة «التهته» منعته من ذلك.

تمتلك رجاء حسين رصيدًا أكبر من المسلسلات، أهمها "مارد الجبل، اللص والكلاب، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، ذئاب الجبل، المال والبنون، شجرة اللبلاب، الشهد والدموع، وريا وسكينة".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات عبلة كامل وعمرها الحقيقي

اللص والكلاب في صالون السينما

ترشيحاتنا

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز فساتين مى سليم فى عيد ميلادها

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تعرف على شقيقه من والدته الراحلة

أمن كمبوند هيثم أحمد زكي: كان مصابا بمغص وقيء ولم يظهر طول اليوم

اخبار الفن.. وفاة الفنان هيثم زكى.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياته.. وعودة شريهان بعد غياب 30 عاما.. وموقف محرج لأصالة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

دعاء لتيسير الولادة.. كلمات من القرآن والسنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور