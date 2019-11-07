في عيد ميلادها.. رجاء حسين تهاجم يوسف شاهين وتصفة بالأنانى

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء حسين، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1939 بمحافظة القليوبية، أحبت الفن وعاشت من أجل تحقيق حلمها في الدخول إلى هذا العالم السحري، وعندما بلغت التاسعة عشر من عمرها وفي عام 1958 التحقت بفرقة نجيب الريحاني، حيث أثقلت موهبتها وأعطتها الكثير من الخبرة في كيفية إظهار قدراتها الفنية.





اختارها المخرج العالمي يوسف شاهين وهي في بداية مشوارها عام 1976 للمشاركة في فيلمه "عودة الابن الضال"،والذي كان نقطة تحول كبيرة في مشوارها الفني،حيث تعلمت من خبرات يوسف شاهين الكثير ما جعلها تنال شهرة واسعة من خلال هذا التعامل المهني.





ورغم نجاحها في الأدوار التي قدمتها مع المخرج يوسف شاهين، إلا إنها رفضت تقديم الأدوار السينمائية معهُ فيما بعد، بما فيها فيلم «المهاجر»، وقالت إنّ يوسف شاهين «أناني، وعاوز الممثل يبقى لهُ لوحده»، لأنه كان يريد التمثيل، ولكن عقدة «التهته» منعته من ذلك.



