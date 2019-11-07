اخبار الفن.. وفاة الفنان هيثم زكى.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياته.. وعودة شريهان بعد غياب 30 عاما.. وموقف محرج لأصالة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
وفاة الفنان هيثم أحمد زكي
تداولت أنباء في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه.
وفاة هيثم أحمد زكى.. فقد والدته فى التاسعة.. وبدأ حياته الفنية بفيلم حليم
توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكى بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وذلك عن عمر يناهز 35 عاما.
إرهاق وتقيؤ.. نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة أميرة هانى، عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، قبل قليل، وكتبت ردا على سؤال عن سبب وفاته، إنه كان يشعر بتعب وإرهاق شديد أمس وتقيأ أكثر من مرة، وبعد زيارة إحدى الصيدليات القريبة من منزله فضل الراحة بالفراش حتى يشعر بتحسن، إلا أنه بعد عدة ساعات من عدم الرد على الهاتف وصلت خطيبته بصحبة والدها إلى منزله ليتفاجآ بوجود الشرطة وسيارة الإسعاف ولكن بعد فوات الأوان.
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
حقق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28، نجاحا كبيرا جدًا، بدار الأوبرا المصرية، حيث رفعت جميع حفلاته لافتة "كامل العدد".
بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورًا من العرض المسرحى "كوكو شانيل" الذى تقوم ببطولته شريهان الذى تعود به إلى التمثيل بعد غياب 30 عامًا.
بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو
تعرضت أصالة لموقف محرج أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها عقب تقديم حفلها الغنائي في موسم الرياض الذى يقام فى السعودية، حيث بدت تتصبب عرقا بشكل لافت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وفاة الفنان هيثم أحمد زكي
تداولت أنباء في الدقائق الماضية، تشير إلى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى وفقًا لبعض المقربين منه.
وفاة هيثم أحمد زكى.. فقد والدته فى التاسعة.. وبدأ حياته الفنية بفيلم حليم
توفى منذ قليل الفنان هيثم أحمد زكى بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية وذلك عن عمر يناهز 35 عاما.
إرهاق وتقيؤ.. نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هيثم أحمد زكي
كشفت الفنانة أميرة هانى، عن سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، قبل قليل، وكتبت ردا على سؤال عن سبب وفاته، إنه كان يشعر بتعب وإرهاق شديد أمس وتقيأ أكثر من مرة، وبعد زيارة إحدى الصيدليات القريبة من منزله فضل الراحة بالفراش حتى يشعر بتحسن، إلا أنه بعد عدة ساعات من عدم الرد على الهاتف وصلت خطيبته بصحبة والدها إلى منزله ليتفاجآ بوجود الشرطة وسيارة الإسعاف ولكن بعد فوات الأوان.
مهرجان الموسيقى العربية يرفع لافتة «كامل العدد» في جميع حفلاته بدار الأوبرا
حقق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 28، نجاحا كبيرا جدًا، بدار الأوبرا المصرية، حيث رفعت جميع حفلاته لافتة "كامل العدد".
بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور
نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورًا من العرض المسرحى "كوكو شانيل" الذى تقوم ببطولته شريهان الذى تعود به إلى التمثيل بعد غياب 30 عامًا.
بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو
تعرضت أصالة لموقف محرج أثناء أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها عقب تقديم حفلها الغنائي في موسم الرياض الذى يقام فى السعودية، حيث بدت تتصبب عرقا بشكل لافت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.