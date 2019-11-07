مدرب حراس مرمى المنتخب السابق ينعى هيثم أحمد زكي بـ دعاء

نعى أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب السابق الفنان الشاب هيثم أحمد زكي والذي توفي منذ ساعات داخل منزله في الشيخ زايد.



وكتب ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " : " اللهم مع نسمات فجر يوم جديد ارحم عبدك هيثم احمد ذكى وتجاوز عن سيئاته وادخله الجنه من دون حساب ولا عقاب اللهم امين انا لله وانا اليه لراجعون "



وكانت الفنانة أميرة هانى قد أكدت صحة خبر الوفاة وقالت إن الفنان الراحل شعر ببعض الإرهاق أمس، ولم يغادر منزله حتى الليلة؛ بعد أن اكتشفت خطيبته وفاته.



كما أكد الخبر أيضًا لـ"صدى البلد" الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

