احذر.. عربات التسوق تساهم في انتشار فيروس نادر في الشتاء

حذرت إدارة مستشفى في ويلز، أنه يجب على الناس غسل أيديهم بعد الذهاب إلى السوبر ماركت، وذلك لأن مقابض عربات التسوق يمكن أن تصيبك بفيروس يتسبب في تعرضك للتقيؤ والإسهال.



وقال المجلس الصحي بجامعة سوانسي باي، أن الفيروس الذي يمكن الذي وجدوه على عربات التسوق يعرف باسم فيروس نوروفيروس، وهو خلل يسبب الإسهال والقيء، ويكثر انتشاره في فصل الشتاء، حيث أن مقابض الأبواب، وعربات التسوق الناقل الأول له.



وحث المسؤولون الناس على غسل أيديهم بالصابون والماء بعد زيارة المناطق المزدحمة مثل المستشفيات ومحلات السوبر ماركت، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس نوروفيروس.



وجاء التحذير بعد إصابة 75 شخصًا في المستشفيات بـ فيروس نوروفيروس في غضون أسبوعين، وعلى الرغم من أن فيروس النوروفيروس غير سارٍ وينتشر بسهولة ، إلا أنه شائع ، ونادرًا ما يكون خطيرًا ويميل إلى الاختفاء بمفرده بعد يومين.



وقالت جوان وولترز إحدى مديري مجلس الصحة في سوانسي: "النظافة الجيدة لليدين ضرورية ، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ، قبل وبعد تناول الطعام ولمس الأشياء التي كان كثير من الناس قاموا بوضع يدهم عليها، مثل: عربات التسوق ، ومقابض الأبواب ، و أجهزة التحكم عن بعد التلفزيون.



واضافت أن استخدام الصابون والماء، ومعقمات اليد لا تقتل فيروس النوروفيروس، إلا أنها تعمل ضد الكثير من البكتيريا والفيروسات، بما في ذلك الانفلونزا، بالإضافة إلى أنه لا يجب أن تشارك الادوات الشخصية مع احد، مثل: المناشف والملابس.



وتشمل الأعراض الأخرى فيروس نوروفيروس ، المعروف أيضًا باسم "حشرة القيء الشتوي"، ارتفاع في درجة الحرارة (38 درجة مئوية أو أعلى) ، و صداع وتنميل في الذراعين والأرجل.



ويمكن أن ينتقل فيروس نوروفيروس من شخص إلى آخر عن طريق الاتصال الوثيق، أو لمس نفس الأسطح، أو تناول الطعام الذي يتناوله شخص آخر.