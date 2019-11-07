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منوعات

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:30 ص
مومياء القط المصري
مومياء القط المصري (آثار فرعونية)
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عزة عاطف
قام باحثون فرنسيون بتشريح قط مصري لأول مرة، يصل عمره 2500 عام محنطًا، وصدموا باكتشاف ما تحويه تلك المومياء الغامضة بداخلها.

كشفت الأشعة المقطعية لمومياء القط المصري، الموجودة بمتحف الفنون الجميلة في رين، بفرنسا أن القطة القديمة تمتلك ثلاثة ذيول و5 أرجل خلفية وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.

يقول الباحثون بالمعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية (INRAP) إن هناك كرة من القماش مكان الرأس، كما أن المخلوق الغريب يفتقر إلى وجود فقرات أو أضلع.

مما يشير إلى أن المومياء ليست لقطة واحدة بل في الواقع مزيج من عدة أنواع مختلفة قام الفراعنة بتحنيطها معا على شكل قط، وقد رجح العلماء أن تلك كانت "عملية احتيال" على الناس من بعض القساوسة في ذلك الوقت.

ففي تلك الفترة زاد الطلب على القطط المحنطة كطقس ديني أو كتحصين ضد لدغات الثعابين السامة وغيرها من الخرافات، يظن العلماء أن القساوسة خدعوا الناس بمومياوات خالية محشوة بالقماش واهمين إياهم أنها قط محنط.

وعلى الرغم من أن الاكتشاف تخطى توقعاتهم، إلا أن الباحث «ثيوفان نيكولاس» صرح أن "هناك ملايين من المومياوات الحيوانية غير كاملة التفاصيل"... واستكمل "بعضها فارغ، والبعض الآخر يحتوي على عظمة واحدة فقط، وأحيانا يكون القط كاملًا".
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عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

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