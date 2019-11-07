Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس السنغالي يشارك في قمة الإيكواس لبحث مشكلة غينيا بيساو

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:40 ص
الرئيس السنغالي
الرئيس السنغالي
Advertisements
أ ش أ

أعلنت الرئاسة السنغالية أن الرئيس ماكي سال ، سيشارك في قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) التي تعقد يوم غد الجمعة في نيامي عاصمة النيجر.

وأكدت الرئاسة السنغالية - في بيان بثته الإذاعة السنغالية - أن القمة خاصة بموضوع غينيا بيساو التي تعيش أزمة سياسية بسبب الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 نوفمبر الجاري.

وأشارت الإذاعة إلى أن رئيس الدولة المنتهية ولايته في غينيا بيساو خوسيه ماريو فاز ، كان قد أقال رئيس وزرائه أريستيدس جوميز على خلفية سوء أداء الحكومة ، بينما كان وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يزور بيساو في عطلة نهاية الأسبوع لحل الأزمة السياسية هناك ، دون التوصل لحل لها .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية يوم 24 نوفمبر ، وقد تعقد جولة ثانية يوم 29 ديسمبر المقبل إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50% زائد واحد من مجموع أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

في ظهور نادر.. سر بكاء والدة أنغام ..فيديو

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

النيابة تأمر بتشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة

أمل رزق عن محمد الشرنوبي: بنتي لا تطيق أن تسمع اسمه

وزير الخارجية: اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين

في لقاء سابق.. هيثم أحمد زكي: الوحدة هي الابتلاء المشترك بيني وبين والدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور