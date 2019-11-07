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مرأة

دراسة: الطفل وحيد أسرته أكثر عرضة للسمنة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
دراسة: الطفل وحيد
دراسة: الطفل وحيد أسرته أكثر عرضة للسمنة
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أ ش أ
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الطفل وحيد أسرته يكون أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في وقت لاحق من حياته مقارنة بأقرانه ممن يكون لهم أخوة وأخوات.

وقامت الدراسة ببحث العادات الغذائية ووزن الطفل الطفل الواحد ووجدت أن عائلات مثل هؤلاء الأطفال يكونون اقل التزاما بالعادات الصحية في اختيارات الغذاء ونوعيات المشروبات مقارنه بأقرانهم ممن يكون لديهم اكثر من طفل.

وقالت الدكتورة ناتالى موث، التي ترأس الأكاديمية الأمريكية لسمنة الأطفال، أن الدراسة تثير نقطة مهمة يتعين أن تخضع لمزيد من الفهم.

وأضافت أنه على الرغم من أن الدراسة لم تعط الأسباب التي تؤدى لهذا الأمر غير أنها مفيدة من اجل بناء الأساس للقيام بالأبحاث من اجل التوصل لإجابات حول الأسباب التي تؤدى لتعرض الطفل الواحد لخطر الإصابة بالسمنة اكثر من أقرانه ممن يكون لديهم أخوة وأخوات.
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