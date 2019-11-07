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نقص فيتامين "د" مرتبط بضعف العضلات لدى كبار السن

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:43 ص
نقص فيتامين د مرتبط
نقص فيتامين "د" مرتبط بضعف العضلات لدى كبار السن
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أ ش أ
أفادت دراسة طبية جديدة بأن فيتامين (د) يرتبط بصحة العضلات، كما أنه يقلل من خطر السقوط والوهن.

ونظر الباحثون في كلية الطب جامعة "لندن"، إلى أكثر من 4100 شخص، تتراوح أعمارهم بين 60 سنة وما فوق، فى بريطانيا، يعاني حوالي 4 من كل 10 أشخاص يعانون من نقص فيتامين (د) من ضعف العضلات - أي ضعف المستوى الموجود لدى أولئك الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين (د).

كان ضعف أداء العضلات أكثر شيوعًا بثلاثة أضعاف بين المصابين بنقص فيتامين (د) (25.2 في المائة) مقارنة بأداء فيتامين (د) (7.9 في المائة).. أظهر مزيد من التحليل أن نقص فيتامين (د) زاد بشكل كبير من احتمالات ضعف قوة العضلات وأدائها.

وقالت الباحثة ماريا أوسوليفان، أستاذة مشاركة في التغذية: "الحفاظ على وظيفة العضلات أمر مهم للغاية، وغالبًا ما يتم تجاهله ، في تعزيز الشيخوخة الصحية". "إن معالجة هذا من خلال الأساليب المتعددة الوسائط التي تتضمن النشاط البدني ، وعكس نقص فيتامين (د) وغيرها من مكونات النظام الغذائي القابلة للتعديل وأسلوب الحياة تتطلب مزيدًا من البحث".

وقالت الباحثة الأولى نيام أسبيل، التي أجرت دراسات الدكتوراه في جامعة ترينتي ، إن النتائج تدعم الحاجة إلى استراتيجيات الصحة العامة للتخلص من نقص فيتامين (د) لدى كبار السن.. وقالت في بيان صحفي للكلية: "على الأبحاث المستقبلية أن تحدد وتركز على كبار السن المصابين بنقص فيتامين (د) وتهدف إلى فهم أفضل إذا كان عكس هذا النقص يحسن وظائف العضلات الهيكلية".
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