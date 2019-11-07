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رياضة

كروس: أعذر بيل وخاميس.. وتسجيل الأهداف ليست وظيفتي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
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نور عادل
دافع الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، عن زميليه في الفريق جاريث بيل وخاميس رودريجيز، عقب الانتصار بسداسية نظيفة على جالطة سراي التركي، أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أننا تحسنا في الأسابيع الأخيرة، وقدمنا مباراة جيدة ضد ريال بيتيس الأحد الماضي، لكننا ضد جالطة سراي سجلنا وهو ما سهل الأمور علينا".

وعن رأيه في مغادرة بيل وخاميس الملعب قبل نهاية المباريات، أجاب: "لا يوجد لاعب يريد أن يتعرض للإصابة، وأنا على سبيل المثال حين أتعرض للإصابة أكون أسوأ لأنني لا أحب مشاهدة المباريات، لرغبتي في مساعدة زملائي".

وأضاف الدولي الألماني: "أتمنى أن يعود بيل وخاميس للمشاركة معنا بعد التوقف الدولي. إنهما يتعافيان من الإصابات التي تعرضا لها مع منتخبي بلادهما، وهما لاعبان نحتاجهما حين يكونا في حالة جيدة".

وبسؤاله عن تطور فالفيردي، أجاب: "إنه ليس سؤالًا بالنسبة لي، وأحب اللعب معه ومع الجميع، ومع مودريتش، ولا أعرف كم عدد المباريات التي سألعبها معه".

واختتم كروس: "الدخول لمنطقة جزاء الخصم؟ أحاول، لكنها ليست وظيفتي الأولى في الملعب، لأنني أتحكم في إيقاع اللعب أكثر، لكن أتقدم أحيانًا حين يكون هناك حاجة إلى المزيد من الأهداف".
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