في وداع هيثم أحمد زكي.. كلمات مؤثرة من هنا شيحة

نعت الفنانة هنا شيحة زميلها الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 35 عاما.



ونشرت هنا شيحة صورة لها مع هيثم أحمد زكي، وعلقت "لا حول ولا قوة الا بالله .. أنا لله وإنا اليه راجعون .. مش مصدقة وقلبي واجعني .. هيثم ذكي الحنين الطيب أبو ضحكه صافيه زي الأطفال .. ارتحت ورحت للي خلقك".



واختتمت هنا شيحة نعيها بالأية الكريمة "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30).... الجنازة ظهرًا من جامع مصطفي محمود".



يذكر أنه في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز الـ 35 عاما؛ وعلى الفور تم تأكيد الخبر من قبل نقابة المهن التمثيلية وحدد موعد الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.

